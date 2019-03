«I carabinieri avevano una relazione segreta sull'autopsia di Cucchi»

Parole radicalmente differenti rispetto a quanto successivamente riportato nella stessa autopsia e nella consulenza annessa, che sostenevano la mancanza di un nesso tra le ferite rinvenute sul corpo di Stefano e la morte del giovane. Eppure, nelle carte interne dei carabinieri, venivano anticipate proprio queste conclusioni: «Se il medico nel 2009 non poteva sapere il motivo della morte di Cucchi, allora come è possibile che i carabinieri già lo sapessero?», ha sottolineato Musarò in aula. In atti ufficiali del comando del Gruppo Roma «erano anticipate le conclusioni di consulenti che il pm non aveva ancora nominato con riferimenti e risultati parziali dell’autopsia», ha evidenziato ancora la pm. La relazione in possesso dell'Arma «era talmente segreta da essere negata anche alle parti». Era stata firmata dal medico legale Dino Tancredi, l’unico già nominato il 30 ottobre 2009, e sosteneva la necessità di ulteriori approfondimenti per risalire con certezza alle cause della morte di Stefano. Eppure, per i carabinieri, il nesso di causalità con le ferite era già da escludere.

I VERBALI A FIRMA CASARSA E TOMASONE

Parlando di fronte alla Corte d'Appello di Roma, Musarò ha spiegato che «nei verbali a firma dell'allora comandante del Gruppo Roma Alessandro Casarsa e dell'allora comandante provinciale Vittorio Tomasone la relazione non viene menzionata». Già in quei giorni i carabinieri, «pur sapendo di quella relazione preliminare segreta, nel verbale escludevano un nesso di causalità delle ferite con la morte». Gli avvocati della famiglia Cucchi, inoltre, avrebbero chiesto di poter vedere quel documento nel 2009. Ma l'accesso sarebbe stato loro negato.