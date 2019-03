In Vaticano c’è chi pensa ci sia una cospirazione contro Pell

LE TEORIE COSPIRATIVE: PELL CONDANNATO PER ATTACCARE LA CHIESA

Francesco ritenne invece che l’incidente – pur grave - fosse stato superato. Eppure di lì a poco sarebbe partita un’inchiesta per abusi su minori commessi dallo stesso Pell. In realtà il cardinale era coinvolto in più filoni d’indagine piuttosto complessi (si pensi che nel frattempo un’altra presunta vittima del cardinale per fatti avvenuti prima del 1996 è morta di cancro). Delle due vittime tredicenni per i fatti relativi invece al processo, una è deceduta di overdose nel 2014; l’accusa si basa quindi sulla testimonianza di un unico sopravvissuto che avrebbe subito violenza all’età di 13 anni. Oltretevere non credono alla colpevolezza del cardinale (non credono dunque alla vittima) e, anche se non lo dicono apertamente, non si fidano delle indagini, del processo, dei giudici, della giuria, della tensione mediatica intorno al caso, del clima di ‘vendetta’ che si sarebbe creato in Australia contro la Chiesa cattolica; Pell sarebbe – in questa prospettiva - una sorta di condannato esemplare per il danno fatto dalle organizzazioni cattoliche all’infanzia, e forse dietro gli attacchi al cardinale si potrebbero nascondere correnti anticlericali.