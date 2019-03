Quante ore perdono gli italiani in coda

LE RESPONSABILITÀ DEL LEGISLATORE

A sorpresa, dall'analisi emerge anche un altro dato su cui sarebbe bene riflettere. La lungaggine della burocrazia italiana non è causata solo dalla digitalizzazione a rilento, dalla mancanza di mezzi e personale e dall'eventuale lassismo di chi siede al di là dello sportello, ma è continuamente alimentata dalla sovrapproduzione normativa del legislatore. Insomma, è ascrivibile al parlamento e – quando interviene con decreto – al governo. La politica ha dunque precise responsabilità nel ritardo italiano, non solo perché non interviene per migliorare la situazione, ma in quanto contribuisce attivamente al suo costante peggioramento, come dimostrano i dati che raffrontano gli ultimi 20 anni. «La responsabilità», segnala il segretario della Cgia, Renato Mason, «va ricercata negli effetti che caratterizzano moltissime leggi, decreti e circolari che, spesso in contraddizione tra loro, hanno aumentato a dismisura la burocrazia, complicando non solo la vita dei cittadini e delle imprese, ma anche quella degli impiegati pubblici».

IL COSTO PER LE IMPRESE È DI 22 MILIARDI L'ANNO

E il costo in termini economici? Lo rivela un altro report, Piccole imprese e Pubblica amministrazione: un rapporto (im)possibile, elaborato dalla Cna di Ravenna. Secondo lo studio, il gravame degli ingorghi allo sportello è quantificabile in 2 euro l'ora, vale a dire oltre 20 miliardi di euro l’anno (circa 22), perduti per inseguire i capricci dello Stato. Meno dell'equivalente, per restare sull'attualità, di quelli che l'esecutivo gialloverde dovrà ritrovare per disinnescare le clausole di salvaguardia dell'Iva. Forse anche per questo sarebbe bene intervenire al più presto e permettere al ceto produttivo di risparmiare tempo e, soprattutto, denaro.