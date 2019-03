Aereo in fiamme dopo l'atterraggio d'emergenza in Colombia

La Colombia è tristemente nota per un altro incidente aereo, ancora più grave. A fine 2016 un aereo con 81 persone a bordo partito dalla Bolivia e diretto all'aeroporto internazionale di Medellín si schiantò. Sul volo viaggiava la squadra di calcio brasiliana della Chapecoense, diretta a Medellín per giocare la prima finale della sua storia in Copa Sudamericana, l'equivalente della nostra Europa League. I motivi della tragedia? L'aereo aveva finito il carburante. A confermarlo era stato lo stesso pilota nell'ultima comunicazione con la torre di controllo. «Signorina, Lima May India è in avaria totale, avaria elettrica totale, senza carburante», furono le parole del comandante Miguel Quiroga, alla cloche del volo della LaMia, poi precipitato. Sull'aereo viaggiavano i 22 giocatori convocati, 28 tra membri dello staff tecnico e della dirigenza, 22 giornalisti e 9 membri dell'equipaggio. «È una tragedia di proporzioni enormi», disse il sindaco di Medellín, Federico Gutierrez.