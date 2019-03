Il blackout in Venezuela ha provocato morti e disagi

Un blackout nazionale che ha provocato anche 13 morti. È ciò che è accaduto in un Venezuela sempre più nel caos, dove da giovedì 7 marzo 2019 è mancata a tratti la corrente elettrica. Senza luce e senza generatore è rimasto anche l'ospedale Manuel Nunez Tovar di Maturin, capitale dello Stato Monegas (Nord-Est del Venezuela): qui sono deceduti per questo motivo 13 pazienti, come denunciato su Twitter da Julio Castro, un medico specialista locale. Alle 11.30 (le 16.30 in Italia), ha scritto Castro, sono morti nove pazienti ricoverati nel servizio di emergenza, due in ostetricia, uno in traumatologia e uno in terapia intensiva neonatale. Una vittima pure all'ospedale di Maracay.