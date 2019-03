È possibile conciliare turismo accessibile e tutela del paesaggio?

Mi è sempre piaciuta la montagna. Quand'ero giovane e più magra mi portavano in spalla per sentieri scoscesi, impraticabili in auto, fino a raggiungere rifugi e punti panoramici. Ora sarebbe impossibile ripetere queste imprese senza provocare un'ernia al disco allo sfortunato sherpa di turno, quindi scelgo mete raggiungibili in auto. Anni fa Anna, un'amica che gestisce un rifugio in alta quota, è riuscita in via del tutto eccezionale a farmi trasportare in elicottero fin lassù ma sarà difficile ripetere l'esperienza ed è anche per questo che ricordo quei giorni di vacanza con particolare affetto. I monti non sono decisamente una delle mete più accessibili alle persone con disabilità motoria e nessuno ne ha colpa.

I PROGETTI DI TURISMO ACCESSIBILE SULLE DOLOMITI E IN VALTELLINA

Fino a poco tempo fa, quindi, non era molto frequente sentir parlare di escursionismo montano praticabile da tutti. Ora invece iniziano a nascere progetti di turismo accessibile in quota: la fondazione Dolomiti Unesco in collaborazione con le amministrazioni comunali e le associazioni della zona, per esempio, sul suo sito web fornisce informazioni sui percorsi disponibili lungo questa catena. Navigando in VisitDolomites è possibile consultare la sezione Dolomiti accessibili e individuare itinerari percorribili da tutti avvalendosi della mappa interattiva di Google Street View. Sempre sulle Dolomiti un anno e mezzo fa sono stati installati due ascensori che consentono di raggiungere anche la terrazza panoramica più alta, quella della Marmolada. Il progetto lo Stelvio per tutti, promosso dal negozio e-Stelvio, agli esordi, è un servizio di noleggio di e-handbike a pedalata assistita (gratuito per le persone con disabilità) per permettere a chi ha un discreto controllo degli arti di godere degli splendidi paesaggi della Valtellina in bicicletta.