A che punto sono le indagini sul rapimento di Silvia Romano

LA QUESTIONE DEL RISCATTO

Il passare dei mesi non ha dimostrato solo l'infondatezza della teoria del "sequestro lampo", ma anche fatto vacillare l'ipotesi del riscatto. Solitamente i rapimenti a scopo estorsivo sono rapidi, l'obiettivo è quello di un incasso veloce con meno intralci possibili, ma il caso di Silvia rischia di essere diverso. In una breve nota inviata al portale Africa ExPress il ministero dell'Interno ha smentito la notizia che Matteo Salvini avrebbe dato ordine di «bloccare il pagamento di un fantomatico riscatto per Silvia Romano». Non solo, fonti del Viminale «ribadiscono che chi di dovere è al lavoro per riportare Silvia in Italia, sana e salva, e non si parla di riscatto». A questo punto i fatti lasciano posto alle domande: c'è stato uno scambio tra i rapitori e le autorità italiane? È stato chiesto un riscatto? Si sta ancora indagando?

LE TEORIE DIETRO LA SCOMPARSA

La mancanza di certezze ha aperto la porta a inquietanti supposizioni. Come scrive Floris, una è che i primi rapitori abbiano venduto la cooperante a terroristi di al Shabaab, il gruppo affiliato ad al Qaeda nel Corno d'Africa, e che questi la stiano usando per intavolare una trattativa con il governo italiano impegnato nella ricostruzione di Mogadiscio. I miliziani potrebbero chiedere all'Italia un passo indietro in cambio della cooperante. Ma per la stampa keniana l'ipotesi è anche un'altra. Secondo il sito locale The Star, Silvia sarebbe caduta vittima durante uno scontro a fuoco tra i suoi rapitori e un gruppo di miliziani di al Shabaab in disaccordo sul traffico di avorio. La teoria si è diffusa soprattutto nel villaggio di Chakama dove Silvia lavorava come cooperante.