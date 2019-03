Il sindaco di Pavia si è dimesso in disaccordo col Pd

Massimo Depaoli, sindaco di Pavia, ha presentato stamani la lettera di dimissioni. Depaoli ha preso questa decisione, annunciata in una lettera protocollata, dopo che il Partito Democratico, forza di maggioranza, ha scelto di puntare alle prossime elezioni comunali, in programma a fine maggio, su Ilaria Cristiani, attuale assessore. Cristiani sarà sostenuta anche dalle altre forze del centrosinistra. Depaoli, nella lettera di dimissioni, ha fatto cenno al venir meno della fiducia nei suoi confronti come amministratore della città.

«UNA SFIDUCIA NEI MIEI CONFRONTI»

«Dal risultato della votazione tenutasi sabato nell'assemblea cittadina del Pd», ha scritto Massimo Depaoli, «forza politica che compone la maggioranza della attuale amministrazione con 18 consiglieri su 20 e 5 assessori su 9, appare evidente la sfiducia verso la mia figura come amministratore della città», ha scritto il primo cittadino.