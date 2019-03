Secondo le indagini il cantante dei Prodigy «si è impiccato»

A MAGGIO 2019 ERA IN PROGRAMMA UN TOUR

I Prodigy erano ancora molto attivi, soprattutto sul palco dove Flint continuava a comportarsi come se stesse ballando "sottocassa" a un rave. A novembre 2018 era uscito il nuovo album, No Tourist, titolo di ispirazione punk, che conteneva anche un pezzo scritto da Flint, Champions of London. A maggio era in programma un nuovo tour. Nessuno aveva pensato che Keith Flint si sarebbe tolto la vita così all'improvviso.

IL DIVORZIO CON LA MOGLIE E LA DEPRESSIONE

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal Sun, su Keith pesava una situazione famigliare delicata: pare si fosse separato ormai da molto tempo con la moglie Mayumi Kai e i due stavano per porre definitivamente fine al loro matrimonio procedendo con il divorzio. Proprio a causa di tutto ciò il cantante avrebbe messo in vendita la villa dell’Essex. Per questo complicato quadro privato il cantante dei Prodigy avrebbe sofferto neli ultimi mesi prima della sua morte anche di depressione.