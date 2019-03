Il papa condanna il clericalismo ma i laici restano in silenzio

Con l‘eccezione comunque significativa di alcune testate cattoliche impegnate come Il Regno e Jesus che allo scandalo abusi hanno dedicato approfondimenti e indagini, anche questa volta, come è avvenuto in passato quando la crisi ha avuto forte eco mediatica, è mancata la voce degli intellettuali cattolici (con qualche eccezione), dei leader o di esponenti laici delle associazioni grandi e piccole. L’Azione Cattolica, pur numericamente ancora rilevante, sembra ormai un gigante addormentato, chiusa in un letargo che dura da troppi anni. I movimenti neocatecumenali hanno taciuto, la Comunità di Sant’Egidio, i focolarini, l’Opus Dei non sono pervenuti, così come non si è udita la voce dei laici impegnati nelle organizzazioni che si occupano di migranti, solidarietà, assistenza sociale. Tutti assistono a quello che avviene sul grande palcoscenico vaticano confondendosi fra gli spettatori, come la cosa, in definitiva, non li toccasse da vicino.