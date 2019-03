Cosa sappiamo sulla sparatoria a La Spezia

Sparatoria in piazzale Ferro a La Spezia. Fonti vicine agli inquirenti hanno fatto sapere che un uomo è morto in seguito alle ferite riportate. Inizialmente si era parlato di un uomo della marina militare, ma successivamente è stato confermato che la vittima è Enzo Daprile, 56 anni, titolare di un ristorante a Cadimare. Il questore de La Spezia Francesco Di Ruberto ha detto all'Ansa che gli inquirenti «sanno chi ha sparato». Poco dopo l'agguato un sottufficiale dell'Aeronautica si è costituito in questura. Secondo quanto si è appreso l'uomo è l'attuale compagno dell'ex moglie di Daprile.

VITTIMA INVESTITA PRIMA DELLA SPARATORIA

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era per strada con i figli, una ragazza e un ragazzo, quando è stato investito da un'auto dalla quale è poi sceso un uomo che ha estratto la pistola con la quale ha esploso un colpo contro la persona a terra. Stando alle prime informazioni, il movente sarebbe di tipo passionale.

SENTITI I PRIMI TESTIMONI

Subito dopo l'agguato la polizia de La Spezia ha sentito alcune persone che avrebbero assistito a quanto avvenuto in piazza Ferro, poco lontano dalla stazione ferroviaria. Secondo le prime informazioni, a avvertire la polizia con una chiamata sul numero unico è stato un passante, rintracciato e ascoltato già dagli inquirenti. Sul posto anche i carabinieri.