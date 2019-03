L'ecatombe di bambini ci dice che la guerra in Siria non è finita

Le mine rappresentano al momento la principale causa di morte tra i bambini in Siria: nel 2018 quelli morti o feriti a causa di ordigni inesplosi sono stati 434. Il 2018 ha visto anche 262 attacchi contro le strutture scolastiche e sanitarie, «anch'essi», ha osservato l'Unicef, «a livelli record». Il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia manifesta inoltre «particolare preoccupazione» per la situazione nel Paese: «Oggi c'è un allarmante equivoco che il conflitto in Siria stia rapidamente per concludersi: non è così», spiega Fore. «I bambini in alcune parti del Paese rimangono in pericolo».

AREE PIÙ A RISCHIO: LA ZONA NORDOCCIDENTALE DI IDLIB

Particolarmente grave «la situazione nella Siria nordoccidentale di Idlib, dove un'intensificazione della violenza ha ucciso 59 bambini solo nelle ultime settimane». I minori risultano poi le principali vittime della guerra in qualsiasi schieramento: «I bambini e le famiglie nelle terre di nessuno continuano a vivere nel limbo», ha evidenziato l'Unicef, «e il destino dei bambini dei foreign fighter rimane poco chiaro». In proposito l'Unicef «esorta gli Stati membri ad assumersi la responsabilità per i bambini che sono loro cittadini o nati da loro cittadini, e ad adottare misure per evitare che i bambini diventino apolidi».