Cosa succede a Blutec dopo gli arresti per Termini Imerese

Un gruppo di operai il 12 marzo ha forzato i cancelli della fabbrica Blutec a Termini Imerese, entrando all'interno dello stabilimento per riunirsi in assemblea con i segretari di Fim, Fiom e Uilm dopo gli arresti e il sequestro della società per sospette truffe ai danni nello Stato. Secondo i pm, sarebbero stati utilizzati solo 5 dei 21 milioni destinati alla fabbrica dallo Stato. ll ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha voluto rassicurare i lavoratori, per altro in cassa integrazione: «Gli arresti del management della Blutec di Termini Imerese confermano alcune perplessità delle parti sui piani d'investimento. Non abbandoniamo i lavoratori che sono le vittime di questa storia. Dobbiamo prima di tutto metterli in sicurezza. Ho già dato mandato agli uffici del Ministero di contattare l'amministratore giudiziario per salvaguardare i livelli occupazionali».

«L'AZIENDA CONTINUA A ESSERE OPERATIVA»

«L'azienda è e continua ad essere operativa» ha precisato in una nota di Blutec, in amministrazione giudiziaria per effetto di un provvedimento di sequestro del Tribunale di Termini Imerese. «Sono attualmente in corso le attività di immissione in possesso della società e nelle prossime ore sarà cura dell'amministratore nominato prendere contatti con tutti gli stakeholders interessati, clienti, partner commerciali, fornitori, per garantire continuità del ciclo produttivo e tutela dei posti di lavoro».

LE RICHIESTE DEI SINDACATI

L'arresto dei vertici di Bluetec è un fatto «molto grave. È importante che il Mise, dove sono stati fatti gli accordi, riconvochi tutte le parti e lo faccia In tempi rapidi» ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della cerimonia per i 60 anni del Cnel. «Il governo deve farsi garante di trovare una soluzione per Termini Imerese e di tutelare i livelli occupazionali». Carmelo Barbagallo, della Uil, ha dichiarato: «A pagare deve essere chi ha sbagliato e non i lavoratori che, già da anni, subiscono le conseguenze di colpe altrui. Chiediamo, dunque, al governo di convocare un incontro per affrontare e risolvere quello che è diventato, ormai, un grave problema sociale ed economico. Bisogna salvare stabilimenti e occupazione: è doveroso dare una prospettiva a centinaia di famiglie oltreché a un territorio già provato da tante ataviche difficoltà». «Gli arresti alla Blutec ed il sequestro degli stabilimenti di Termini Imerese in Sicilia e di Rivoli in Piemonte sono un fatto molto grave. I lavoratori non possono pagare in prima persona per effetto di comportamenti illeciti e di una condotta aziendale a dir poco scandalosa» ha scritto invece Annamaria Furlan, leader della Cisl.