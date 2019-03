Quali Paesi e quali compagnie hanno bandito il Boeing 737 Max 8

Anche la compagnia aerea brasiliana Gol ha annunciato la sospensione dei suoi voli con aerei del modello Boeing 737 Max 8. La compagnia ha spiegato che «la sicurezza è il valore numero uno per la Gol, che orienta in modo assoluto tutte le iniziative dell'azienda», per cui dalle 20 di lunedì (mezzanotte in Italia) si sospendono tutte le operazioni commerciali dei suoi aerei 737 Max 8. La Gol ha precisato che la sua flotta aerea è composta da 121 aerei Boeing, dei quali solo 7 sono del modello 737 Max 8, sottolineando che da quando sono operativi questi velivoli «hanno già portato a termine 2.933 voli, per un totale di 12.700 ore di volo, in totale efficienza e sicurezza».

La Lion Air, la più grande compagnia aerea privata indonesiana, ha sospeso tutti i voli dei suoi 10 velivoli Boeing 737 Max 8. La decisione, riporta il portale di notizie indonesiano Tempo.co, segue il divieto temporaneo imposto dal ministero dei Trasporti del Paese di utilizzare questi aerei alla luce del disastro della Ethiopian Airlines che ha coinvolto lo stesso modello del costruttore americano. La stessa Lion Air era proprietaria del Boeing 737 Max 8 precipitato pochi minuti dopo il decollo il 29 ottobre scorso nel Mare di Java, causando la morte delle 189 persone a bordo. Il ministro dei Trasporti dell'Indonesia ha stabilito che i velivoli Boeing 737 Max 8 vengano lasciati a terra da martedì 12 marzo quando inizieranno le ispezioni, e potranno tornare in servizio solo dopo la certificazione degli ispettori di volo.

L'autorità per l'aviazione civile della Malaysia ha annunciato che sospenderà i voli degli aerei Boeing 737 Max 8 da e per il Paese, con effetto immediato. Lo ha comunicato la stessa authority con un tweet.