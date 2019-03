Beccati i primi due genitori furbetti sui vaccini

A GENOVA 10 BAMBINI COSTRETTI A RESTARE A CASA

Intanto in Liguria i casi conosciuti di bambini costretti a restare a casa perché non in regola con le vaccinazioni sono stati una quindicina. Una decina di bambini a Genova, tre nello Spezzino e almeno due nel Chiavarese sono stati sospesi dopo le verifiche eseguite dagli uffici comunali che hanno avvertito le scuole e le famiglie. Un bimbo di 5 anni è stato sospeso dalla scuola materna comunale "Lalli" di Sarzana (La Spezia), altri due sono stati sospesi alla Spezia, una decina a Genova e due in Valfontanabuona come riportano le cronache locali de Il Secolo XIX, La Nazione e la Repubblica, perché i genitori non hanno presentato la certificazione per le vaccinazioni obbligatorie.

UNA SOSPENSIONE ESECUTIVA NELLA VAL TIDONE

Nel Piacentino invece sospensione esecutiva per un bimbo di una scuola materna della Val Tidone, non in regola con la documentazione vaccinale. Si tratta della prima sospensione resa esecutiva in provincia di Piacenza. Secondo i dati diffusi dall'Ausl piacentina, su una popolazione di circa 30 mila studenti, sono 650 in provincia i bambini "sanzionabili" con la sospensione se al nido o alla materna o con le multe se sui banchi di scuola primaria, medie e superiori.