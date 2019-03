Rubata a La Spezia la "Crocifissione" di Bruegel il Giovane

FURTO COMPIUTO DA DUE PERSONE

«È un'opera dall'inestimabile valore, un duro colpo per la nostra comunità», ha detto Daniele Montebello, sindaco di Castelnuovo Magra. Per il primo cittadino si è trattato di un «furto mirato», anche perché nella stessa chiesa ci sono «altre due opere importanti» che non sono state toccate. Bruegel il Giovane, pittore attivo a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, ha dipinto Crocifissione su cinque tavole di rovere. Il quadro era custodito in una teca situata in una delle cappelle laterali della chiesa. Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri, i ladri entrati in azione sarebbero due. E dopo il colpo si sarebbero allontanati a bordo di una Peugeot.