Le verità di Imane Fadil poco prima del sospetto avvelenamento

Fadil aveva parlato delle trattative degli ultimi mesi per risarcimenti extragiudiziali alle tre giovani e che erano emerse a settembre, quando in aula le aveva rivelate la difesa della senatrice di Forza Italia Rossi, stretta collaboratrice dell'ex premier e imputata per falsa testimonianza. «La difesa Berlusconi ci contatta il 4 luglio», aveva affermato la modella, «per una proposta di risarcimento per farci uscire dal processo, proposta dalla quale si evince che Mariarosaria Rossi esprime la volontà di pagare per tutti gli imputati, cosa che non si può fare a livello legale. Lei, infatti, non essendo un ente assicurazioni, poteva limitarsi a pagare solo per sé, affinché io ritirassi la costituzione di parte solo nei suoi confronti».