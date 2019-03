Cosa sappiamo della morte di Imane Fadil

IL MISTERO DELL'EMISSARIO SIRIANO

Sempre secondo la sua ricostruzione la modella avrebbe più volte rifiutato proposte di corruzione: «Non ho mai preso un centesimo». E aveva citato già nel 2012 un misterioso emissario siriano, Saed Ghanaymi, che avrebbe avanzato offerte di denaro per conto di Berlusconi. Fadil aveva ipotizzato che appartenesse a un servizio segreto straniero. Ghanaymi aveva raccontato Fadil in aula, «diceva di essere amico di Berlusconi, mi disse di andare ad un incontro ad Arcore per avere dei soldi» nella primavera del 2011. La modella aveva ricostruito l'episodio. Nel «marzo, aprile 2011», aveva dichiarato, «mi recai dall'avvocato Asa Peronace, per chiedere una consulenza riguardo al fatto che figuravo tra le 33 ragazze di Arcore». Solo dopo, aveva aggiunto Fadil, «venni a sapere che quello era il legale anche delle gemelle De Vivo». Stando al racconto di Fadil, «l'avvocato mi fece incontrare quest'uomo straniero che si presentò come Marco. Lo incontrai due giorni dopo a Linate e là mi diede un telefono e una scheda per potermi chiamare e non essere intercettato». E ancora: «Mi ha chiamato tante volte e ogni volta mi diceva di prendere un taxi per andare a Arcore per avere dei soldi». Secondo la donna il siriano, dopo aver capito che lei non avrebbe accettato l'offerta, la minacciò: «Mi disse: "io fossi in te non mi scontrerei con certe persone, stai zitta"».

LE BOZZE DEL LIBRO IN MANO AGLI INQUIRENTI

Da tempo Fadil aveva intenzione di scrivere un libro sulla sua verità, come ha dichiarato anche nelle aule dei tribunali. Negli otto anni di processi aveva realizzato delle bozze su fatti, pensieri e ossessioni - come l'idea di riti satanici durante le serate en travesti a casa dell'ex premier – che sono finite all'esame della procura.

BERLUSCONI NEGA DI CONOSCERLA

La mattina del 16 marzo l'ex premier Berlusconi ha negato di conoscerla: «Spiace sempre che muoia qualcuno di giovane», ha detto. «Quello che ho letto delle sue dichiarazioni mi ha sempre fatto pensare che possano essere tutte cose inventate e assurde». Fadil però in aula aveva raccontato di otto serate a villa San Martino e di un incontro faccia a faccia con B. ed era stata considerata testimone attendibile. Lo stesso Lele Mora ha ammesso, ricordandola, di averla portata lui stesso ad Arcore.