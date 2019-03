Le legittima difesa di Salvini smontata da una studentessa delle medie

SERVE CAMBIARE LA PROSPETTIVA DI CHI COMMETTE REATI

Questo Alice lo sa bene. Infatti spiega: «Quando capitano questi fatti ci si rende conto che vengono danneggiati soprattutto quegli studenti che a casa non possiedono tali strumenti o coloro per i quali rappresentano un modo diverso per apprendere, magari anche solo stimolando la curiosità (non avendo un grande amore per i libri) o ancora gli studenti disabili per i quali sono strumenti indispensabili». Poi si concentra sui ladri. Pensando a loro, scrive: «[..] se queste persone che, talvolta, si trovano nella condizione di compiere questi reati, pur sempre ingiustificabili, pensassero che anche i loro figli potrebbero la mattina, quando tornano a scuola, in un giorno come gli altri, trovare un vetro della propria classe frantumato, il proiettore della Lim scomparso e che magari proprio per quel giorno avevano preparato una ricerca a cui avevano lavorato tanto e che avrebbero dovuto mostrare a tutta la classe oppure avrebbero dovuto guardare un film che era stato programmato da tanto».