Imane Fadil? Mai vista né sentita

Imane Fadil, che di Ruby era intima al punto da essere coinvolta in molte di quelle cene, era considerata l’olgettina ribelle, quella che rifiutando il compromesso e il remunerato invito al silenzio, si era costituita parte civile nei vari processi contro Berlusconi, e i procacciatori di ragazze che Nicole Minetti ed Emilio Fede accompagnavano alla corte del capo.

PERCHÉ BERLUSCONI HA NEGATO DI CONOSCERE IMANE?

Basta questo ad associare alla misteriosa e terribile morte della ragazza il nome del fondatore di Forza Italia? Certo che no, su quanto accaduto ci sono tante e tali zone d’ombra su cui forse nemmeno gli inquirenti riusciranno a fare piena luce. Non si capisce perciò la reazione sopra le righe dei media di Berlusconi, alcuni dei quali hanno preso le sue difese senza che nessuno lo avesse accusato, mentre altri hanno preferito ignorare bellamente il fatto. Né francamente che il Cavaliere si sia subito precipitato a dire che Imane non la conosceva né l’aveva mai vista, quando la sua presenza alle cene eleganti era stata rilevata da numerosi testimoni. Se non ci sono accuse non servono negazioni e scuse, anche se la morte di Imane arriva nel momento in cui Berlusconi, candidatosi alle prossime Europee, tentava il rilancio politico. E questo spiega, forse, la sua reazione immediata e la bugia.