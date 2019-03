Cosa sono cadmio e antimonio, i veleni nel sangue di Imane Fadil

Oltre a cadmio e antimonio è stata riscontrata la presenza di molibdeno, cobalto, cromo urinario (7,4 mg/litro) e cromo nel sangue (2,6 mg/litro). Gli esami sono stati fatti sull'urina e sul sangue. Questo ultimo però, ha sottolineato Greco, «era stata lavato e sostituito, nonostante ciò i valori di cadmio e antimonio erano elevati». Durante la permanenza in ospedale Fadil fu sottoposta infatti a numerose trasfusioni.

COS'È IL CADMIO

Il cadmio è un metallo pesante che può essere presente nel cibo e in piccola parte viene assorbito dall'organismo, dove è efficacemente trattenuto a livello dei reni e del fegato, dove può rimanere per decine di anni. Lo spiega il sito dell'Humanitas. Il cadmio è considerato un contaminante del cibo, come altri metalli, ad esempio arsenico e piombo. La sua presenza, che può essere riscontrata in numerosi alimenti, dipende dalle sue concentrazioni nel terreno, nell'acqua e nell'aria. Fra gli alimenti che ne sono più ricchi sono inclusi fegato, funghi, molluschi, polvere di cacao e alghe essiccate. L'accumulo di cadmio nell'organismo a lungo andare può portare a diversi effetti negativi. A risentirne sono prima di tutto i reni, la cui attività può essere compromessa dalla presenza di questo metallo a tal punto da condurre a insufficienza renale. Inoltre un eccesso di cadmio può causare diarrea, mal di stomaco e vomito, una demineralizzazione delle ossa che a sua volta può causare fratture, problemi di fertilità, danni al sistema nervoso e a quello immunitario e disturbi psicologici.

Infine, il cadmio è classificato dall'International Agency for Research on Cancer come sostanza cancerogena di gruppo 1.

COS'È L'ANTIMONIO

L’antimonio elementare viene utilizzato per formare leghe molto forti con il rame, il piombo e lo stagno. I composti dell’antimonio hanno anche diversi usi terapeutici (malattie parassitarie). L’antimonio è utilizzato nelle saldature al posto del piombo ma vi è una scarsa evidenza di un significativo rilascio di piombo da parte di queste nell’acqua potabile. L’antimonio è presente come contaminate nell’aria delle aree urbane (concentrazioni tra 0,42 e 0,85 μg/m3). Il fumo di tabacco può causare un rilascio di antimonio nell’aria indoor. Si trova nelle acque naturali, sia nella forma trivalente che pentavalente e sotto forma di composti metallici. Tracce di antimonio si trovano anche negli alimenti. L’esposizione totale da fonti ambientali, alimenti ed acqua potabile è molto bassa se paragonata all’esposizione occupazionale. L’antimonio viene scarsamente assorbito dal tratto gastrointestinale (massimo 15%). La maggior parte della quota assorbita si accumula nella milza, nel fegato e nel tessuto osseo. L’antimonio pentavalente è la forma meno tossica. L’antimonio trivalente, a causa della sua bassa biodisponibilità, è risultato genotossico solo in alcuni test in vitro, ma non in vivo, mentre i suoi sali mostrano effetti genotossici sia in vitro che in vivo. Lo Iarc ha stabilito che l’antimonio triossido è un possibile cancerogeno per l’uomo (gruppo 2B) sulla base di studi inalatori sul ratto. Ci sono evidenze di cancerogenicità per via inalatoria di alcuni composti dell’antimonio (potassio antimonio tartrato), ma non ci sono dati sufficienti per stabilirne la cancerogenicità attraverso ingestione.