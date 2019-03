L'unica certezza della strage di Corinaldo è lo spray al peperoncino

IN MANO AI PM GLI STESSI ELEMENTI DI 100 GIORNI FA

In sintesi, in mano ai tre magistrati che indagano, i pm Paolo Gubinelli, Valentina Bavai e, per la procura dei minori, Giovanna Lebboroni, coordinati dal procuratore capo Monica Garulli, restano: una bomboletta di spray al peperoncino a suo tempo sequestrata; le tracce dello spray riscontrate dai sopralluoghi del 21 dicembre e 8 gennaio scorsi; una denuncia a un minore (nel frattempo passato maggiorenne) già ipotizzato come autore degli spruzzi irritanti, poi derubricata a semplice traffico di sostanze, stante l'alibi fornito per la nottata della strage (era a casa da sua nonna); ulteriori nove indagati, riconducibili a vario titolo alla proprietà o alla gestione del locale: i quattro proprietari della struttura, i tre soci gestori del locale, un deejay, uno della sicurezza. Tutto più o meno come 100 giorni fa. E adesso?

PERCHÉ LA LANTERNA AZZURRA RISULTA IN REGOLA?

Adesso, par di capire, altre perizie, altra tecnologia, altra informatica. Per andare dove, si vedrà. L'audizione, in via di principio non esclusa, per lo Sfera, non si è mai avuta e difficilmente arriverà a mesi di distanza. Né si ha notizia di ulteriori interrogatori, per esempio, ad elementi istituzionali, come pure si era ipotizzato. Perché qui resta un nodo da sciogliere, sul quale finora si è glissato, mentre pare abbastanza rilevante: se è vero, come è vero, come è stato rilevato dalle perizie, che molteplici risultavano i profili di irregolarità concernenti il locale, tra i quali le uscite di sicurezza di altezza inferiore alla norma, la rampa dell'uscita di sicurezza dall'insufficiente stato conservativo, cioè fatiscente, le balaustre di protezione troppo basse, e sono quelle che hanno ceduto sotto il peso della ressa che sciamava, come mai la discoteca risultava formalmente in regola, come mai i permessi del caso erano stati concessi? Sul punto si era registrato anche uno scazzo piuttosto plateale in pieno Consiglio comunale del 20 dicembre, col consigliere della lista Corinaldo c’è – in movimento, Riccardo Piermattei, che arrivava a dire: «Noi sapevamo che la Lanterna Azzurra non era perfetta, è inutile che ci nascondiamo, la discoteca di sotto era una grotta per questi ragazzi e queste cose bisogna dirle», rincarato da un altro consigliere, Mauro Zandri: «Tutti sapevano che in quella discoteca, ma non solo in quella, c’era forse troppa gente. Nessuno però è mai venuto a protestare in amministrazione? O forse tutti sapevano e tutti sono stati zitti?».