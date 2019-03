Gli interrogatori sulla morte di Imane Fadil

I pm di Milano che indagano sulla misteriosa morte di Imane Fadil, la testimone chiave delle inchieste sul caso Ruby, stanno ascoltando in procura il direttore sanitario dell'Humanitas di Rozzano, dove la 34enne è morta lo scorso primo marzo. In programma in questi giorni, infatti, ci sono molte audizioni di testimoni. Gli esiti parziali di un test eseguito in un centro specializzato avrebbero confermato, come è già emerso, presenza di radioattività sul corpo della 34enne.