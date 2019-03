Aperta a Milano un'inchiesta per riciclaggio sulla banca Ing

La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per riciclaggio su Ing Italia, filiale italiana della banca olandese Ing Bank. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Fabio de Pasquale e dall'aggiunto Francesco Ciardi, per il momento è a carico di ignoti. La notizia si è diffusa dopo che sabato 16 marzo la Banca d'Italia aveva reso noto gli esiti di un'ispezione compiuta tra ottobre 2018 e gennaio 2019: i risultati dei controlli hanno spinto Bankitalia a vietare l'apertura di nuovi conti correnti online. Gli ispettori avrebbero infatti identificato delle falle nei sistemi antiriciclaggio della banca. L'ispezione stessa è partita in seguito all'inchiesta della procura milanese, avviata già alcuni mesi fa e finora tenuta riservata, sulla base di notizie di reato provenienti dall'estero. I magistrati italiani hanno infatti ricevuto dai loro colleghi europei informazioni circa l'apertura di diverse inchieste per una serie di truffe online messe in atto ai danni di cittadini dei loro Paesi. Le truffe, secondo l'accusa, avvenivano tramite conti online aperti proprio presso la Ing Italia, soprattutto nella sede di via Arbe a Milano.