È morto Luciano Zazzeri della Pineta di Marina di Bibbona

Lo chef Luciano Zazzeri è morto: il corpo dello chef stellato, proprietario del ristorante La Pineta di Marina di Bibbona in provincia di Livorno è stato trovato senza vita nel garage della casa dei suoi genitori, potrebbe essersi trattato di suicidio. Luciano Zazzeri aveva 63 anni e gestiva il ristorante stellato (nel 2006 il primo riconoscimento da parte di Michelin) da cui sono passati, tra gli altri, personalità come Mick Jagger a Harrison Ford, star della tv e del cinema come Paolo Bonolis e Diego Abatantuono. La notizia, riportata su alcuni quotidiani, è arrivata prima di tutto ai suoi clienti, a quelli che si sono presentati al locale e hanno trovato un cartello "chiuso per lutto". Secondo quanto appreso Zazzeri si sarebbe suicidato con un fucile da caccia. I motivi del gesto non sono chiari e i carabinieri, intervenuti sul posto dopo l'allarme dato dal padre dello chef, stanno cercando di ricostruire quanto successo. Zazzeri, che nella vita, come amava raccontare, aveva fatto un po' di tutto (cameriere, bagnino, marinaio), nel 1987 iniziò a prendersi cura dello stabilimento balneare e del piccolo ristorante di proprietà del padre, diventando ben presto un punto di riferimento per artisti, intellettuali e politici.

LEGGI ANCHE: Il suicidio di Bourdain e tutti gli altri chef a rischio di esaurimento