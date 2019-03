Quali sono le ipotesi sulla morte di Imane Fadil

In attesa che gli inquirenti possano pronunciarsi definitivamente sulla vicenda di Fadil, resta la pista dell'assunzione di un prodotto tossico di efficacia immediata e non facilmente rilevabile perché scomparso poco dopo aver provocato il suo effetto. «I metalli che contengono isotopi radioattivi, come alcuni tipi di cadmio, emettono durante una fase di transizione una serie di particelle che creano danni nell'organismo, per esempio abbassando il livello dei globuli bianchi», viene spiegato in ambienti medici a proposito del caso dell'avvelenamento radioattivo. «Tutto dipende dalla durata dei radionuclidi, i cui tempi di vita in alcuni casi possono essere così brevi da rivelarsi in quantità bassissime nel sangue dopo solo un mese». Dunque, si conclude, «anche se i livelli riscontrati in Fadil non sono oggi compatibili con un danno biologico, non si può ancora escludere che un mese fa quegli stessi livelli fossero alti».

A GIORNI L'AUTOPSIA: LA VARIABILE DEI RADIONUCLIDI

In ogni caso, dopo l'autopsia i campioni dei prelievi effettuati con il carotaggio degli organi saranno esaminati con dei rilevatori di radiazioni. E solo in seguito sarà possibile stabilire - nel caso emergesse la presenza di radionuclidi - di che tipo di particelle si tratti. Se si trattasse di gamma o beta, queste potrebbero rappresentare un rischio di esposizione a chiunque sia nei pressi del corpo della stessa Fadil, la cui salma al momento è inavvicinabile per motivi di precauzione.