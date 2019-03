Mediaset potrebbe produrre una fiction su Marchionne

Marchionne, infatti, in un’America piegata dalla crisi finanziaria, è stato protagonista del salvataggio di Chrysler. E decidendo di delocalizzare in Brasile e Polonia ha consentito al gruppo Fca di azzerare il debito finanziario. Dal punto di vista delle ricadute occupazionali, d'altra parte, la realtà è un'altra. I dipendenti diretti sono scesi drasticamente e Marchionne è stato accusato di aver introdotto un modello di produzione, il World Class Manufacturing, che secondo i sindacati ha aumentato lo sfruttamento della manodopera costringendo gli operai a lavorare di più nello stesso lasso di tempo. Intanto, come raccontato da Lettera43.it, sull'eredità del manager stanno lavorando gli avvocati: la compagna di Marchionne, Manuela Battezzato, si è rivolta a uno studio svizzero. Mentre i figli dell'ex amministratore delegato contestano i mancati introiti del bonus 2018, che secondo loro Fca avrebbe dovuto corrispondere al padre. In Borsa il titolo è in rialzo, dopo che il Ceo di Peugeot in un'intervista al quotidiano francese Les Echos ha detto che la sua famiglia sosterrebbe l'acquisizione di Fca se si presentasse un'opportunità.