Migranti: i numeri degli sbarchi e i precedenti blocchi delle Ong

IL PRIMO STOP A NAVE DICIOTTI

A fine giugno tocca alla Lifeline, dell'omonima ong tedesca che, dopo una lunga odissea e le minacce di sequestro da parte dei ministri italiani, è sbarcata a Malta con 230 migranti soccorsi. A luglio la linea 'porti chiusi' non ha risparmiato la motovedetta Diciotti della Guardia costiera che aveva preso a bordo 67 persone salvate da un mercantile. La nave è rimasta a lungo in mare per il divieto di Salvini, la situazione poi si è sbloccata, anche su pressing del capo dello Stato Sergio Mattarella, con l'intervento del premier Giuseppe Conte.

I FERMI DELL'ESTATE E L'INDAGINE SU SALVINI

A fine luglio è stata invece la Open Arms ad essere al centro delle polemiche: il 7 agosto, dopo una settimana in mare con a bordo 87 migranti soccorsi davanti alla Libia, ha ricevuto il via libera da Madrid per approdare ad Algeciras dopo i rifiuti di Malta e Italia. Ad agosto ha tenuto banco un nuovo caso Diciotti, finita al centro di un braccio di ferro Italia-Malta dopo giorni al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo: il 22 agosto (dopo 5 giorni di navigazione e due nel porto di Catania) sono stati fatti scendere 29 minori, mentre gli altri sono stati fatti sbarcare il 25. Per la vicenda viene anche indagato il ministro Salvini.

L'ULTIMO CASO: LA SEA WATCH 3

A dicembre è ancora il turno della Open Arms che viene fatta vagare per giorni, Natale compreso, in mezzo al mare con il suo carico di salvati. Il 28 vengono poi fatti sbarcare a Algeciras dopo essere stati rifiutati da Italia, Malta e Francia. A gennaio, infine, è toccato alla Sea Watch 3, fatta approdare a Catania, dopo aver stazionato per giorni davanti a Siracusa in attesa dell'ok allo sbarco.