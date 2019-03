Le conseguenze della morte di Imane Fadil sul processo Ruby

FADIL FIGURA ANCORA COME PARTE CIVILE CITATA DAI GIUDICI

Imane era una delle testimoni chiave delle inchieste ed è stata comunque citata dai giudici della quarta sezione penale di Milano, come parte del procedimento. Il presidente del collegio Giuseppe Fazio, prima di rinviare la tranche "Ruby ter'", che vede Berlusconi imputato assieme a Roberta Bonasia, alla settima penale per la riunione col processo principale, ha nominato anche la modella marocchina, che aveva chiesto di entrare come parte civile, e ha domandato: «C'è qualcuno che rappresenta questa posizione?». In aula, però, per Fadil non c'era il suo legale, l'avvocato Paolo Sevesi. La questione delle parti civili deve essere affrontata davanti alla settima penale dove sono già a processo l'ex premier e altri 27 imputati a cui si aggiungerà anche Bonasia (udienza fissata per il 15 aprile). In quell'occasione si prenderà atto che le ragazze che chiedono ancora di essere parti civili sono rimaste due, Chiara Danese e Ambra Battilana.