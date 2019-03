Perché all'attentatore del bus è contestato il terrorismo

La Procura di Milano ha contestato a Ousseynou Sy, il 47enne che ha dirottato un bus con a bordo 51 studenti di seconda media, a cui poi ha dato fuoco, l'aggravante della finalità del terrorismo. I reati contestati all'uomo che ha pronunciato frasi sconnesse contro Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ritenendoli responsabili delle stragi in mare dei migranti, sono sequestro di persona, tentata strage, incendio e resistenza. L'aggravante della finalità del terrorismo potrebbe far pensare che gli inquirenti stiano valutando l'affiliazione di Sy a una organizzazione terroristica internazionale, ma non è così.

COSA DICE IL CODICE PENALE SULL'AGGRAVANTE TERRORISTICA

Come ha riferito Alberto Nobili, il responsabile dell'antiterrorismo milanese che coordina le indagini assieme al pm Luca Poniz, l'aggravante del terrorismo viene contestata perché l'atto di Sy ha creato panico nella popolazione. In particolare l'articolo 270-secies del codice penale, relativo alle condotte con finalità di terrorismo, afferma che «sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».