L'incendio sul bus appiccato contro le stragi in mare

LA TESTIMONIANZA DI UNA RAGAZZA A BORDO

«Ci ha ammanettati e ci minacciava. Diceva che se ci muovevamo, versava la benzina e accendeva il fuoco. Continuava a dire che le persone in Africa muoiono e la colpa è di Di Maio e di Salvini. Poi i carabinieri ci hanno salvati» è la testimonianza di una ragazza a bordo.

LA DINAMICA DEL SEQUESTRO: BAMBINI LEGATI

Secondo quanto si è appreso le autorità sono state allertate da una telefonata al 112 da parte di un alunno. Dopo la chiamata il bus è stato intercettato da tre pattuglie dei Carabinieri ma non si è fermato all'alt e ha speronato una macchina colpendone poi altre due «senza provocare feriti». La dinamica è stata ricostruita dal comandante provinciale dei Carabinieri Luca De Marchis. L'uomo, sposato e poi separato con un donna italiana, con due figli di 12 e 18 anni, aveva «qualche precedente del 2007 e del 2011 al momento non ci risultano precedenti specifici di questa matrice». Il viaggio è durato poco meno di 40 minuti. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, i ragazzi all'interno del bus sarebbero stati legati da un'insegnante su ordine di Ousseynou Sy. La docente ha però legato i polsi solo di 4-5 ragazzi con delle fascette di plastica in modo molto blando, dando loro la possibilità di slegarsi facilmente.

DODICI INTOSSICATI, MA NESSUN FERITO

Il mezzo era partito da Crema. A bordo si trovavano 51 giovani della scuola media Vailati di Crema. L'autista ha appiccato il fuoco all'autobus sulla provinciale nei pressi di San Donato Milanese. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e anche l'elisoccorso. Il bilancio degli intossicati è di dodici ragazzini e due adulti portati in ospedale. I ragazzi sono tutti in codice verde, uno degli adulti è stato trasportato in codice giallo alla clinica De Marchi. «Nessuno», spiegano dal 118, è ferito. Ousseynou Sy è stato portato all'ospedale San Paolo.

24 RAGAZZI ASSISTITI DA UNO PSICOLOGO

Ventiquattro dei ragazzini presi in ostaggio sono stati ospitati nella palestra dell'Istituto Comprensivo Margherita Hack di San Donato, dove sono supportati da uno psicologo e ristorati. Alcuni di loro, nonostante la paura, stanno giocando a calcetto all'interno della palestra. Come spiegato il maggiore Giancarlo Carraro, comandante della Compagnia di Crema, verranno assistiti da uno psicologico visto lo choc. I genitori, che sono già stati avvisati, arriveranno qui per riprendere i ragazzi.

UN DOCENTE: «CONOSCEVAMO L'AUTISTA»

Uno degli insegnanti che era con i ragazzi e che ora si trova con loro all'istituto comprensivo Margherita Hack di San Donato, ha spiegato che lui e diversi ragazzi conoscevano Ousseynou Sy. Non era quindi la prima volta che guidava un autobus con a bordo gli studenti. «Voleva arrivare sulla pista di Linate» ha aggiunto, spiegando che ce l'aveva con il governo per le politiche sui migranti.

SALVINI: «NON DOVEVA GUIDARE»

Interviene il ministro degli Interni Matteo Salvini: «Un senegalese con cittadinanza italiana al volante di uno scuolabus, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale, ha dirottato il mezzo e infine gli ha dato fuoco. È successo in provincia di Milano. L'uomo è stato arrestato. In questo momento le Forze dell'Ordine stanno perquisendo la sua abitazione. Voglio vederci chiaro: perché una persona con simili precedenti guidava un pullman per il trasporto di ragazzini?».

I GENITORI: «LA SCUOLA CI AVEVA AVVISATO»

«Ora lo abbiamo visto che sta giocando e sta bene siamo tranquilli», hanno raccontato i genitori di uno dei 12enni. «La nostra scuola ci ha chiamati dicendo che era stato sequestrato il pulmino, in modo vago, ma ci hanno rassicurati subito e hanno detto che i ragazzi stavano tutti bene», ha aggiunto il padre davanti alla palestra. La coppia non conosceva personalmente Sy, ma «probabilmente era il solito autista che li accompagnava in palestra per educazione fisica», hanno spiegato i genitori che ancora, però, non hanno parlato con il figlio.