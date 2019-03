L'ex presidente del Brasile Michel Temer è stato arrestato

Un altro ex presidente del Brasile in carcere. Il 21 marzo 2019 l'ex capo di Stato Michel Temer, già vicepresidente di Dilma Rousseff e poi uomo chiave nel momento dell'impeachment della "presidenta", è stato arrestato a São Paulo. Secondo il portale G1 Il provvidemento cautelare è stato preso dalla polizia federale nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato, la più grande indagine per corruzione del Paese carioca. Temer è accusato di una serie di reati, tra cui corruzione, estorsione e l'ostruzione della giustizia, ma finora, ha ricordato il quotidiano britannico Guardian, era riuscito a evitare l'impeachment grazie alle sue alleanze al Congresso. Ma da quando il centrodestra ha preso il potere con l'ascesa di Bolsonaro come capo di Stato, Temer aveva perso gli scudi legali privilegio della sua carica e oramai il suo arresto era imminente. Ironia della sort, Temer era divenuto capo dello Stato, sostituendo Rousseff, accusata di aver usato illegalmente il denaro delle banche dello Stato per finanziare la spesa, e per questo destituita.