Perché Salvini può togliere la cittadinanza a Ousseynou Sy

«Credo sia il minimo», ha aggiunto Salvini, «se le accuse di terrorismo verranno confermate, è evidente che questo personaggio perderà la cittadinanza secondo quanto prevede il decreto sicurezza».

REVOCA PREVISTA DAL DECRETO SICUREZZA

Il ministro si riferisce alla norma più conosciuta come “decreto Salvini”, convertita in legge l'1 dicembre 2018. Il provvedimento introduce l'ipotesi in cui la cittadinanza possa essere revocata a stranieri o apolidi diventati italiani nel caso compiano reati commessi per «finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale». Il caso di Sy rispetta i criteri previsti. Come spiegato dagli inquirenti e dagli investigatori nel corso della conferenza stampa del 20 sera, l'uomo è cittadino italiano dal 2004 in quanto ha sposato una italiana dalla quale ha avuto due figli. Inoltre, per diversi motivi, i pm hanno deciso di indagarlo anche per terrorismo. In caso di condanna, rientrebbe quindi nella categoria di cittadini cui può essere revocata la cittadinanza. La revoca è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'Interno. Salvini, in parole povere, si è dotato con il decreto sicurezza di un'arma per togliere la cittadinanza a stranieri diventati italiani in caso di reati particolarmente gravi.

LA LEGGE PRIMA DEL DECRETO SALVINI

Prima del decreto Salvini, al cittadino italiano poteva essere tolta la cittadinanza solo a chi, avendo accettato un impiego pubblico o prestando servizio militare per uno Stato straniero, non ottemperava all'intimazione che il governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare. Oppure a chi, durante lo stato di guerra, abbia accettato o non un impiego pubblico o abbia prestato servizio militare per un Paese nemico senza essere obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza. Questa norma, la legge 5 febbraio 1992, n. 91 vale ancora per tutti i cittadini italiani, di origine straniera e non.

M5S, FI E FDI D'ACCORDO CON LA LEGA

«Credo sia un dovere togliere immediatamente la cittadinanza a quel criminale», ha detto poco dopo Luigi Di Maio leader del M5s. «Chiederemo di togliere la cittadinanza a questa bestia, perché di questo si tratta. Ousseynou Sy è una persona che avrebbe dovuto ringraziare il popolo italiano che lo ha accolto e gli ha dato un lavoro, invece ha tentato di ammazzare 51 bambini in quel modo orribile. Non merita di essere italiano un giorno di più», ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida. «Ora serve il pugno di ferro, basta buonismi, questa è una vicenda terribile per la quale auspico sia valutata immediatamente la revoca della cittadinanza italiana con conseguente espulsione dal territorio nazionale, dopo aver ovviamente scontato la pena che merita», ha dichiarato Enrico Aimi, senatore di Forza Italia.