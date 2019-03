Caro Salvini, disabili e down sono persone non burattini

SE LA SOCIETÀ È DIVISA IN BUONI E CATTIVI

Certo, Casali non rientra ufficialmente nei ranghi leghisti ma questo poco importa. Di fatto si dichiara attivista di partito. Ciò significa che si riconosce pienamente nelle posizioni che il Carroccio incarna e nelle modalità che usa per esplicitarle. Cosa ci dice questo? Che il populismo leghista è un boomerang che si ritorce contro la Lega stessa. Fare leva “sulla pancia” delle persone, puntare dritto alle loro emozioni, dividere il mondo in buoni e cattivi è sempre stata la strategia elettorale del Carroccio e Salvini l'ha enfatizzata ai massimi livelli. Ovviamente nel disegno del ministro dell'Interno i buoni sono identificati con i gruppi sociali già etichettati come deboli e “sfortunati” a livello di senso comune. E le persone con disabilità sono “fragili” per antonomasia. Quindi i disabili sono sì diversi ma anche “buoni” e da difendere perché incapaci di farlo da soli mentre per esempio i migranti, gli omosessuali, i ladri sono i “cattivi” da cui proteggersi.

BASTA SLOGAN E STEREOTIPI UTILI SOLO ALLA PROPAGANDA

Forse qualcuno dovrebbe dire a Salvini che diffondere queste ideologie e trasmetterle al popolo è pericoloso oltre che essere criminale. Soprattutto quando il popolo, e in particolare il “suo” popolo, poi interpreta a modo proprio il messaggio del leader, intercambiando a suo piacimento le categorie sociali da portare sul palmo di una mano e quelle da screditare, deridere, odiare. Quindi potremmo dire che Casali, deridendo i tre bellissimi bambini con sindrome di Down, si è un po' confuso. Se avesse seguito la logica politica del suo «Dio imperatore Salvini» - tale era il nome della pagina Facebook da lui gestita - avrebbe dovuto osannare quei bimbi invece che beffarsene. Sebbene la propaganda politica si faccia solo a colpi di slogan e stereotipi ciò che genera è ahimè molto concreto e si ripercuote sulla vita delle persone. I bambini presi di mira da Casali sono esseri umani così come lo sono i migranti che erano a bordo della nave Diciotti e tutti gli altri vittime dell'odio che la Lega e il suo leader stanno aizzando in tutto il Paese. La strategia del Carroccio consiste invece nello spersonalizzare le vittime della sua propaganda, buonista o cattivista che sia. Le fantomatiche persone con disabilità di cui Salvini si erge a paladino sono in realtà pure entità astratte, burattini usati per ottenere punti nei sondaggi e voti alle elezioni. Identico discorso ma con contenuti opposti vale per i migranti, gli omosessuali e i ladri contro cui si scaglia. Il vero dramma è che moltissimi cittadini lo seguono come pecoroni (vedi Casali), traducendo nella pratica il suo Verbo e votandolo quando è il momento.