I risultati delle analisi di radioattività dopo la morte di Imane Fadil

Scartata la pista dell'avvelenamento da sostanze radioattive, per sciogliere il giallo della morte di Imane restano in campo altre due ipotesi che devono essere verificate: l'avvelenamento da metalli, in particolare cadmio, antimonio e cromo, trovati nel suo corpo in quantità superiore ai parametri normali, ma per gli esperti non a livelli compatibili con un quadro di intossicazione acuta; oppure la morte naturale per una rara malattia autoimmune. Occorre precisare che gli esami dovranno chiarire anche quali erano i valori originari dei metalli presenti nel sangue della modella, che è stato "lavato" più volte a seguito delle molte trasfusioni avvenute durante il ricovero di oltre un mese all’Humanitas di Rozzano. A casa di Imane gli investigatori non hanno trovato medicinali o altre sostanze che possano giustificare le concentrazioni anomale già rilevate. Intanto, dagli atti dell'inchiesta, oltre al fatto che la modella avrebbe accusato i primi sintomi di una grave disfunzione al midollo circa una settimana prima del suo ricovero, datato 29 gennaio, è emerso che le chat sul suo cellulare e le testimonianze dei suoi familiari non conterrebbero elementi significativi. Imane, tuttavia, dopo i test effettuati dai medici per valutare l'eventuale presenza di arsenico, aveva espresso il timore di essere stata avvelenata.