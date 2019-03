La manifestazione anti-mafia di Libera a Padova

Il corteo è arrivato in Prato della Valle, tappa conclusiva della manifestazione, poco prima di mezzogiorno. La piazza è piena e, secondo le forze dell'ordine, i manifestanti sono circa 30 mila, 50 mila per gli organizzatori. «Sono 50 mila le persone che stanno sfilando per le strade di Padova», ha fatto sapere l'associazione Libera. «Un paese, circa 1 milione di persone, che in questi giorni in Italia e in Europa, Africa e America Latina si sono mobilitati in oltre 4 mila luoghi, parrocchie, associazioni, scuole, università, nelle carceri, negli uffici pubblici, nelle stazioni, nel ricordo delle vittime innocenti delle mafie per la 24esima Giornata dell'impegno e della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie».

IL MESSAGGIO DI MATTARELLA

In un messaggio volto a sottolineare l'importanza di questa giornata, il presidente della Repubblica Mattarella ha affermato: «Vogliamo liberare la società dalle mafie. È un traguardo doveroso e possibile, che richiede a tutti impegno, coerenza, piena coscienza delle nostre responsabilità di cittadini». Alle parole di Mattarella hanno fatto eco quelle del sindaco di Padova Giordani: «L'impegno parte dalla consapevolezza. Vanno rotti muri di ipocrisia e la prima consapevolezza che soprattutto come amministratori dobbiamo urlare è che le mafie ci sono anche a Nord Est», ha detto. «È proprio da una magnifica giornata come questa che può partire una lotta ancora più dura a ogni forma di illegalità. Una battaglia che vive di memoria, di impegno e di una rilanciata vigilanza del pubblico, dopo i successi recenti delle forze dell'ordine verso il fenomeno mafioso».