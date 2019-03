Caso De Vito: gli interrogatori dopo gli arresti

«I politici ce li abbiamo. Ce li abbiamo»: è quanto afferma in una intercettazione, presente negli atti dell'inchiesta sullo stadio della Roma, l'avvocato Camillo Mezzacapo, arrestato ieri con il presidente del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito. «L'analisi contestuale di entrambi i procedimenti (i due filoni di inchiesta sullo stadio della Roma, ndr) fotografano il grave fenomeno corruttivo che si è realizzato ai vertici di Roma Capitale», scrive il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere, tra gli altri, De Vito e Mezzacapo. «Un quadro desolante», scrive il gip nell'ordinanza. «Quel che appare agli occhi dell'osservatore», scrive il giudice, «ancor prima che del giudice è un quadro desolante in cui sia il privato che il pubblico ufficiale si ritengono centrali percependo quanto altro da sè come meramente strumentale alla realizzazione dei propri interessi e del proprio profitto il cui conseguimento essi perseguono nella piena consapevolezza della illiceità dei loro comportamenti».

L'INTERROGATORIO DI MEZZACAPO

«Non ho percepito nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione», ha detto Mezzacapo al Gip, secondo quanto riferito dal legale Francesco Petrelli, dopo l'interrogatorio di garanzia a Regina Coeli, «ho svolto attività professionali che nulla avevano a che fare con l'attività politica di De Vito». L'avvocato ha spiegato che Mezzacapo «ha risposto alle domande del pubblico ministero e ha chiarito ogni aspetto». Durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli De Vito si è avvalso invece della facoltà di non rispondere. A riferirlo è il suo legale Angelo Di Lorenzo, il quale precisa che De Vito chiederà di essere ascoltato nei prossimi giorni per chiarire la sua posizione. Di Lorenzo è subentrato all'avocato Franco Merlino che ha rimesso l'incarico.