La scala mobile della Metro Barberini a Roma si accartoccia

La fermata Barberini della metro di Roma è stata chiusa stamani per il cedimento del gradino di una scala mobile. Da ottobre è ancora chiusa un'altra stazione centrale, Repubblica, per l'incidente sulla scala mobile nella quale rimasero feriti dei tifosi del Cska di Mosca. Appena si è verificato il guasto, il meccanismo si è subito fermato per evitare conseguenze ai passeggeri. Il guasto si è verificato sulla scala mobile Barberini in uscita, ovvero quella in salita. Diverso l'incidente di ottobre alla metro Repubblica che si era verificato con la scala in discesa che, poi, stando alle immagini circolate, aveva preso velocità. Oggi a Barberini nessuna persona, secondo quanto si apprende, si trovava sul gradino che si è rotto e coloro che stavano sulla scala, dopo il blocco, sono stati invitati a scendere. Secondo quanto si è appreso non ci sarebbero feriti ma la rottura del gradino, che di fatto ha lasciato un piccolo vuoto, ha spaventato molti passeggeri. Molti, secondo i racconti di chi si trovava sulla scala mobile, sono stati costretti a scavalcarlo per evitare di rimanere incastrati. «Nella terza città più grande d'Europa si accede alla metro rischiando la pelle», sottolinea un cittadino mentre un altro sostiene: «È una vera fortuna che non si sia fatto male nessuno». E c'è anche chi sui social ironizza: «Anche questa volta c'erano tifosi fantasma che saltavano?», riferendosi al precedente di ottobre. Sul posto è arrivata l'assessore alla Mobilità Linda Meleo.

«MONITORIAMO LA SITUAZIONE»

«C'è stata la rottura di un gradino delle scale mobili. Abbiamo visionato, sia con Metro Roma, che è l'azienda che si occupa della manutenzione effettiva di queste scale mobili, sia con Atac, tutta la situazione delle scale mobili della stazione. Vogliamo andare a fondo a questa vicenda e monitoreremo passo dopo passo tutte le attività poste in essere dall'azienda Metro Roma e da Atac. Il nostro obiettivo è ridare il servizio ai cittadini nel più breve tempo possibile», ha detto la Meleo dopo il sopralluogo. La stazione è stata chiusa e i treni transitano senza fermare.