Cosa ha detto l'attentatore del bus nell'interrogatorio

SALVINI ANNUNCIA: «SCRIVERÒ A TUTTI I SINDACI»

Intanto sul caso è intervenuto anche il ministro Matteo Salvini che rispondendo a Radio24 alle polemiche seguite alla vicenda del bus, ha ribadito la sua incredulità sul fatto che l'autista potesse avere dei precedenti: «Scriverò una circolare a tutti i sindaci - ha annunciato - per chiedere di controllare che non ci siano delinquenti alla guida di un bus». Il responsabile del Viminale ha parlato anche del caso che avrebbe fatto da miccia all'attentato: «I migranti sono sbarcati dalla Mare Ionio perché fosse possibile sequestrare la nave, indagare il comandante e interrogare equipaggio e passeggeri. Finalmente la collaborazione tra forze dell'ordine e magistratura ha portato agli occhi degli italiani quello che è evidente: questi sono atti politici e non di salvataggio». E ancora: «Sono arrivati in Italia per un evidente atto di provocazione politica. Ora lascio che la giustizia faccia il suo corso». A Minniti che lo accusa di fare propaganda Salvini ha risposto: «Di che cosa? faccio il ministro dell'Interno dove sta la propaganda. Tre quarti del mio tempo lo dedico a combattere mafia, camorra e 'ndrangheta. Stiamo combattendo paese per paese una lotta alla droga che è una emergenza nazionale.È chiaro che sull'immigrazione clandestina abbiamo ottenuti risultati evidenti che nessun Minniti, nessun Alfano di turno aveva raggiunto, spero di occuparmi sempre di meno di controllo di confini, di espulsioni e sbarchi e di dedicarmi ad altro».