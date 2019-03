Chi è Samir, l'eroe del bus dirottato a Milano

È stato Samir, uno dei ragazzini sul bus dirottato a San Donato, a tenere nascosto il cellulare e a far scattare l'intervento dei carabinieri che ha consentito di bloccare Ousseynou Sy ed evitare una strage. Secondo quanto è stato finora ricostruito, il 47enne italiano di origini senegalesi era alla guida del bus che doveva riportare i ragazzini a scuola, dopo un'attività sportiva all'aperto. Ad un certo punto Sy avrebbe cambiato percorso alle porte di Milano e, rivolgendosi agli studenti con in mano un coltello, avrebbe detto: «andiamo a Linate, qui non scende più nessuno», chiedendo ai sequestrati di consegnare i telefoni. Samir, 12 anni, italiano con famiglia di origini marocchine, era seduto nell'ultima fila del bus e ha avuto il sangue freddo di non dare il cellulare all'attentatore.