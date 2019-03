Sy ha detto di aver sentito le voci dei bimbi morti in mare

Un dettaglio, quello delle voci, che ha portato il suo legale, l'avvocato Davide Lacchini, a dire alla stampa al termine dell'interrogatorio che il 47enne di origini senegalesi ha manifestato «evidenti segni di squilibrio». La difesa, infatti, punta su una perizia psichiatrica con un'istanza che potrebbe essere depositata nei prossimi giorni al Gip Tommaso Perna. Ma il giudice, uscendo dal carcere, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se Sy avesse manifestato squilibrio con un «non mi sembra». E lo ha definito «più o meno» tranquillo. L'uomo è apparso lucido e a tratti pareva recitare una parte nell'esporre la sua versione dei fatti, per nulla pentito. Per i pm, che lo accusano di strage aggravata dalle finalità terroristiche, sequestro di persona, resistenza e incendio, potrebbe colpire ancora con azioni di questo genere e per questo deve rimanere in carcere. La convalida dell'arresto con custodia cautelare da parte del Gip è un passaggio scontato.

Sy ha dunque ribadito ancora una volta di aver dirottato il bus che guidava, malgrado la recente condanna definitiva per molestie e un precedente del 2007 per guida in stato d'ebbrezza, in nome dei bimbi migranti morti in mare: «Ho organizzato tutto (benzina e fascette per legare i ragazzini, ndr) in un paio di giorni, ma ci pensavo da tempo. Il caso della Mare Jonio mi ha dato la spinta». Ma ha ripetuto che il bus avrebbe preso fuoco in modo accidentale. Al contrario i pm sono convinti che le fiamme le abbia appiccate lui mentre i bambini uscivano dai finestrini, tanto da riportare un'ustione alla mano.

Sy, interrogato dal Gip, secondo il suo avvocato avrebbe «lodato la politica italiana in tema di migrazioni, perché è l'unico Paese che salva vite umane e spende per questo milioni di euro». Ma terrorizzando i 51 ragazzini voleva allo stesso tempo «cambiare la politica italiana e mondiale sull'immigrazione». Un "ragionamento" evidentemente contraddittorio cui nessuno è disposto a dare credito. L'uomo ha confermato di aver fatto un video e di averlo inviato ai suoi conoscenti, gli investigatori stanno lavorando per acquisirlo. Ha parlato dello «sfruttamento economico dell'Africa da parte dell'Europa», per poi aggiungere che la sua meta era l'aeroporto di Linate perché da lì avrebbe preso un aereo «per tornare in Senegal».