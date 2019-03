Casarini indagato per il salvataggio dei migranti sulla Mare Jonio

LEGGI ANCHE: Chi è Luca Casarini, il no-global diventato salva-migranti

I magistrati della procura di Agrigento, che è coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio, sono da giorni ormai a Lampedusa per coordinare personalmente le indagini sul caso della nave della Ong Mediterranea, avvicinatasi alla costa di Lampedusa nonostante un iniziale divieto della Guardia di finanza. Casarini è, dunque, indagato per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto dell'ordine di arrestare l'imbarcazione da parte di una nave da guerra. Il verbale, come previsto dal codice, è stato sospeso.

APERTO FASCICOLO PER FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Lo scorso 19 marzo, al termine di un braccio di ferro durato 24 ore, l'imbarcazione Mare Jonio era stata scortata dalla guardia di finanza nel porto di Lampedusa, con le Fiamme gialle che avevano notificato al comandante della Mare Jonio il sequestro probatorio dell'imbarcazione, disposto dalla procura di Agrigento che indaga per favoreggiamento all'immigrazione clandestina in merito allo sbarco dei 49 migranti.