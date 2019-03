L'attentatore della Nuova Zelanda verso l'ergastolo in isolamento

Intanto l'organizzazione della cooperazione islamica (Oic) riunita a Istanbul «invita le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali e regionali a definire il 15 marzo, il giorno in cui questo orrendo atto di terrorismo» contro le moschee in Nuova Zelanda «è stato perpetrato, come Giornata internazionale della solidarietà contro l'islamofobia». I Paesi musulmani chiedono inoltre che il segretario generale dell'Onu «convochi una sessione speciale dell'Assemblea generale dell'Onu per dichiarare l'islamofobia una forma di razzismo e nominare un inviato speciale incaricato di monitorare e combattere l'islamofobia», oltre a introdurre misure per contrastare il fenomeno sulle piattaforme dei social media. «Come ha combattuto l'antisemitismo dopo la catastrofe dell'Olocausto, l'umanità deve combattere con la stessa determinazione anche l'odio contro l'Islam, che è in aumento» ha detto in particolare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.