Erano accusati di ricostituzione del partito fascista, ma sono stati tutti prosciolti per non aver commesso il fatto. È la sentenza emessa il 22 marzo, alla vigilia del centenario della nascita dei Fasci italiani da combattimento di Benito Mussolini, dal gup di Mantova Casari nei confronti di nove imputati aderenti al Movimento Fasci del lavoro - che alle elezioni comunali di Sermide-Felonica, nel 2017, poi annullate dal Consiglio di Stato, conquistarono un seggio - accusati di ricostituzione del partito fascista. Il giudice ha ritenuto che non ci fossero prove per accusarli di aver voluto ricostituire il disciolto partito fascista e di non aver violato, quindi, la legge Scelba e la dodicesima disposizione transitoria della Costituzione. Il pubblico ministero aveva chiesto, invece, la condanna di tutti gli imputati a pena variabili dai 18 mesi ai 4 anni di carcere. Soddisfazione per la sentenza di proscioglimento è stata espressa da Claudio Negrini, leader dei Fasci italiani del lavoro e uno degli accusati che annuncia la volontà di ricandidarsi con il nuovo simbolo Italia agli italiani. «Adesso ci ripresenteremo alle elezioni della prossima primavera per riprenderci il maltolto» ha detto riferendosi alla sentenza del Consiglio di Stato che nel 2017 aveva annullato le elezioni comunali in cui era stata eletta la figlia Fiamma. «Questa volta», ha aggiunto, «ci presenteremo con la lista e il simbolo l'Italia agli italiani che non avrà alcun riferimento cn quello vecchio dei fasci.

I MANIFESTI CHE CELEBRANO IL FASCISMO A GENOVA

Nel frattempo a Genova, città storicamente di sinistra, nel quartiere di Borgoratti, e a Carignano e ancora nel comune di Rossiglione nell'entroterra genovese, sono stati affissi diversi manifesti che inneggiano ai 100 anni dalla formazione dei fasci di combattimento. Gli stessi manifesti sono stati attaccati su diversi muri del Comune di Rossiglione in valle Stura. Se sulle affissioni nell'entroterra indagano i carabinieri, di quelle a Genova si occupa la Digos che sta cercando eventuali altre affissioni abusive. Gli stessi manifestini sono stati affissi in diverse città soprattutto nel Nord Est, segno che si tratta di una campagna nazionale, ma i manifesti non sono firmati da nessuno dei principali movimenti di estrema destra. Proprio il 23 marzo in diverse città partiti e movimenti neofascisti celebreranno la ricorrenza tra raduni, convegni e presentazioni.