L'avvocato di Imane Fadil ha deciso di lasciare l'incarico

L'avvocato Paolo Sevesi, che rappresentava i familiari e un amico di Imane Fadil, ha deciso di rinunciare all'incarico. Il legale si è presentato in procura per formalizzare la propria decisone, in seguito a contrasti sulla linea de tenere nel prosieguo delle indagini. Sevesi, dopo gli esiti delle analisi che hanno escluso la presenza di sostanze radioattive nel corpo della modella, aveva detto: «È meglio per tutti, per Imane e per la sua famiglia. Alla fine vuol dire che in giro c'è un cattivo in meno». I familiari non la pensano così e continuano a chiedere «verità» sul caso.