Chiesto il rinvio a giudizio per Mimmo Lucano

In tal senso, il ministero e la prefettura reggina potrebbero costituirsi parte civile. A Lucano viene contestato anche il reato di abuso d'ufficio per avere procurato ad alcune associazioni «un ingiusto vantaggio patrimoniale, pari a 2.300,615 euro». Il reato associativo e quello di abuso d'ufficio non avevano superato il vaglio del Gip locrese, che all'epoca aveva disposto gli arresti domiciliari per Lucano solo per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti. A seguito di un ricorso presentato dai difensori di Lucano, gli avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua, al tribunale del Riesame di Reggio Calabria, era stato disposto per l'ex sindaco di Riace il divieto di dimora, provvedimento poi confermato in Cassazione solo in relazione all'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

ANNULLATO L'OBBLIGO DI FIRMA ALLA COMPAGNA DI LUCANO

Nel frattempo, è stata annullata la misura cautelare dell'obbligo di firma a Tesfahun Lemlem, la compagna di Lucano, coinvolta nell'inchiesta su Riace. La sesta sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, gli avvocati Lorenzo Trucco e Andrea Daqua, e dichiarato cessata l'efficacia della misura. Alla donna, di origine etiope, vengono contestati gli stessi reati del sindaco sospeso di Riace, tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, in particolare per aver cercato di far venire in Italia il fratello combinando un falso matrimonio. Inizialmente le era stato imposto il divieto di dimora, trasformato nell'ottobre scorso dal tribunale del Riesame in obbligo di firma.