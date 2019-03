Cosa sappiamo sul prete accoltellato durante la messa a Montreal

Un prete è stato accoltellato mentre officiava la messa nella chiesa di Saint-Joseph a Montreal, in Canada. Il sacerdote è stato ferito leggermente e non è in pericolo di vita. Si tratta di padre Claude Grou. Pare che la celebrazione eucaristica fosse trasmessa in diretta streaming. L'aggressore è stato arrestato. Ancora ignoti i motivi del suo gesto. Ecco cosa sappiamo finora.

LA DINAMICA DELL'AGGRESSIONE

L'aggressore ha raggiunto padre Grou dal retro della chiesa e lo ha ferito con un coltello, ha spiegato alla stampa Céline Barbeau, che gestisce le comunicazioni della parrocchia.

IL PRETE HA SUBITO FERITE LIEVI

L'incidente è avvenuto durante la messa, trasmessa in diretta streaming. La polizia ha detto che padre Grou ha subito ferite lievi alla parte superiore del corpo. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'aggressore era già stato bloccato dalla security della chiesa. Il suo interrogatorio è in corso.