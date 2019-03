Cronaca e foto del primo giorno di Xi Jinping in Italia

MATTARELLA: UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA

«La cooperazione tra Italia e Cina sarà confermata e rafforzata durante la visita così gradita del presidente Xi con intese commerciali», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il colloquio con Xi nelle conferenza stampa post vertice. La visita, ha continuato il Capo dello Stato, è «l'occasione per registrare il livello eccellente dei rapporti tra Cina e Italia e per imprimervi sviluppo ulteriore». «La firma del Memorandum Italia-Cina», ha spiegato, «è un segno dell'attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni congiunte tra imprese italiane e imprese cinesi». La Via della Seta, ha spiegato il presidente, «è una strada a doppio senso e lungo di essa devono transitare non solo commercio ma talenti, idee, conoscenze». «Il contributo italiano alla nuova Via della Seta ha un significato cruciale», ha detto il presidente incontrando i rappresentanti del Business Forum, del Forum Culturale e del Forum sulla cooperazione nei Paesi Terzi insieme al presidente Xi. «Il vostro impegno», ha aggiunto, «testimonia la condivisa volontà cinese e italiana di sviluppare una collaborazione sempre più estesa e articolata».

LA STOCCATA SUI DIRITTI UMANI

Nel corso del suo intervento Mattarella ha anche fatto un cenno alla questione del rispetto dei diritti umani: «Alla luce del mandato italiano nel consiglio per i diritti umani dell'Onu, desidero auspicare che, in occasione della sessione del dialogo Ue-Cina sui diritti umani che si svolgerà a Bruxelles dopo quella che si è svolta a Pechino lo scorso luglio, si possa proseguire in un confronto costruttivo sui temi così rilevanti», ha spiegato.