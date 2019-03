La città di Barghuz è stata liberata dall'Isis

LA FINE DELLO STATO ISLAMICO DOPO CINQUE ANNI DI GUERRA

L'annuncio fatto da Bali pone così fine ai quasi cinque anni di guerra contro lo Stato islamico in Siria e in Iraq. L'Isis aveva raggiunto la sua massima espansione territoriale nell'estate del 2014. Quell'anno i guerriglieri di Abu Bakr al-Baghdadi erano riusciti a spingersi sino alla città di Mosul, nel Nord dell'Iraq, proclamando il cosiddetto califfato. Da lì in poi un lungo declino costellato di sconfitte e atroci azioni anche contro i civili. La battaglia per la presa di Baghuz, città situata sul fiume Eufrate lungo il confine tra Siria e Iraq e in un territorio ricco di risorse energetiche (in particolare petrolio e gas), si è ufficialmente conclusa nella giornata di venerdì 22 marzo. La Bbc ha anche segnalato che diversi membri delle forze filo-Usa a guida curda, fondamentali nella guerra sul territorio contro i miliziani dello Stato islamico, hanno issato bandiere gialle nella città per celebrare la vittoria.