Due ragazzini sono precipitati dall'ottavo piano a Bologna

Tragedia a Bologna, dove due ragazzini sono morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo della periferia della città, in via Quirino Di Marzio. Si tratta di un 14enne e un 11enne. È successo tutto intorno alle 10 di mattina di sabato 23 marzo 2019. Sul posto il 118 ha tentato invano di rianimarli. Non si conoscono ancora le cause di quello che è successo. I residenti sono rimasti sotto choc dopo aver visto i due corpi sull'asfalto.

L'ACCADUTO IN UN CORTILE INTERNO DI UNA ZONA POPOLARE

I due cadaveri sono stati notati da diverse persone che abitano nei condomini delle vicinanze. Il luogo della tragedia è una sorta di cortile interno, una rientranza di via Di Marzio che conduce a vari numeri civici dei palazzoni di questa zona popolare della periferia Ovest del capoluogo emiliano. Nell'area si sono presentati diversi agenti della polizia.

IL PADRE È STATO PORTATO IN QUESTURA

Il padre dei due ragazzini è stato portato in questura per accertamenti. Non è ancora chiara la sua posizione in relazione alla tragedia. L'uomo era da solo in casa con loro al momento del fatto. La madre, invece, pare che fosse al lavoro e sono stati i poliziotti ad avvisarla della tragedia. Sembra che la famiglia di origine keniota - il padre, la madre e quattro figli - vivesse in un appartamento di una onlus che si occupa di accoglienza di famiglie con situazioni di fragilità economica e sociale.